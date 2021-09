투썸플레이스, 고구마·단호박 활용 가을 디저트·음료 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 가을을 맞아 고구마, 단호박 등을 활용한 디저트·음료 신제품을 출시한다고 2일 밝혔다.

‘고구마 밀크 생크림’은 달콤하고 묵직한 고구마 무스 크림과 담백한 생크림의 조화로 남녀노소 누구나 맛있게 즐길 수 있는 제품이다. 혼자서도 즐기기 좋은 피스 형태의 ‘떠먹는 고구마 밀크 생크림’과 홈 파티용으로 제격인 ‘파티팩 떠먹는 고구마 밀크 생크림’으로도 구매 가능하다.

‘딜라이트 펌킨슈페너’는 달콤한 단호박 라떼에 단시간에 추출해 쓴맛이 덜하고 부드러움을 높인 ‘리스트레또’ 추출법으로 뽑아낸 진한 에스프레소를 더한 제품이다. 위에는 부드러운 마스카포네 단호박 크림을 얹었다.

‘딜라이트 펌킨 프라페’는 달콤한 단호박 프라페에 소보로 크럼블을 올려 풍부하게 느껴지는 단호박의 풍미와 함께 바삭한 식감까지 즐길 수 있다.

‘TWG시나몬 블랙티’는 홍차 고유의 진한 맛에 은은한 꽃향기가 더해진 TWG 잉글리쉬 브렉퍼스트 티에 레몬청을 더하고, 시나몬 스틱을 함께 우려낸 티 베리에이션 음료로 깊어지는 가을에 어울린다.

