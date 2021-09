담양군, 영산강 시원 청정 지역 ‘대숲 맑은 조기 햅쌀’ 수확 시작

조기햅쌀단지 47 농가, 41.3ha 수확





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 영산강 시원의 청정지역 담양의 ‘대숲 맑은 조기 햅쌀’이 지난달 31일 봉산면 삼지리 농가를 시작으로 본격적인 벼 베기에 들어갔다.

지난해는 여름철 긴 장마와 집중호우 등으로 수확량이 감소했었지만, 올해는 기상 조건이 좋아 평년 대비 수확량이 늘어날 것으로 예상된다.

1일 담양군에 따르면 이번에 수확한 품종은 전라남도 농업기술원에서 개발한 전남3호(조명1호)의 조생종 벼로, 병해충에 비교적 강하고 밥맛이 매우 뛰어나다.

올해 조기햅쌀단지 47 농가, 41.3ha에서 290여 t의 쌀을 생산, 5억여 원의 농가소득을 올릴 것으로 기대된다.

대숲 맑은 조기 햅쌀 단지에서 생산된 햅쌀은 담양군농협쌀조합공동사업법인에서 전량 산물 벼로 수매해 소포장(4kg, 10kg) 단위로 가공, 전국 농협하나로마트, 온라인쇼핑몰 등에서 판매할 예정이다.

군은 금성농협 공동육묘장을 이용해 조기에 육묘를 시행, 저온으로 인한 냉해 피해를 예방하는 등 조기햅쌀단지 조성에 심혈을 기울였으며, 햅쌀 품질 고급화와 생산비 절감을 위해 육묘 구매비를 지원하기도 했다.

군 관계자는 “9월 초순까지 수확을 완료해 올 추석에도 대숲 맑은 햅쌀이 소비자의 밥상에 오를 수 있도록 판매 및 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 군은 시장 상황을 고려하며 조기햅쌀단지 재배면적을 확대해 쌀 생산 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

