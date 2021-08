보수 민심 공략하는 尹 "육영수 여사, 어진 모습 생생해"

이틀 간 충청권 순회 일정

故 육영수 생가 찾아 향수 자극

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 충북 옥천에 있는 고(故) 육영수 여사 생가를 찾아 "여사님의 낮은 곳을 향한 어진 모습이, 기억이 생생하고 오래 오래 잊혀지지 않는다"며 고인을 높이 평가했다.

윤 전 총장은 31일 "육 여사에 대해선 당시를 기억하는 어느 대한민국 국민도 비판하거나 이런 국민이 없을 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "제가 중학교 2학년이 되던 1974년 8월15일 장충동 국립극장에서 광복절 기념 행사 중에 문세광의 총탄에 서거하셨다"며 "지금도 기억이 생생하다"고 했다.

그러면서 "박정희 전 대통령의 통치 방식에 대해선 경제 발전은 좋지만 통치 방침에 대해서 불만을 갖고 있던 국민들도 굉장히 많았다"면서 "육 여사께선 적십자 활동이라던지 어린이, 여성, 나환자 등 우리 사회의 약자와 낮은 곳에 있는 분들을 늘 따뜻하고 또 어진 모습으로 대해주셨다"고 설명했다.

윤 전 총장은 전날부터 이틀 간 부친의 고향이 있는 충청 지역을 순회하면서 지지자 결속에 나서는 한편, 정통 보수의 상징인 육 여사 생가를 찾아 이 같은 발언을 했다. '육영수 향수'를 자극해 충청과 보수의 민심을 사로잡겠다는 전략으로 풀이된다.

한편 이날 윤 전 총장은 충북 청주에 위치한 국민의힘 충북도당에 방문해 지역 당직자들과 만났다. 그는 기자들과 만난 자리에서 '박근혜 전 대통령의 수사를 맡은 사람이 어떻게 여기(생가)에 올 수 있냐'는 질문에 "공직자로서 정부의 인사 발령에 따라 저의 소임을 다한 것일 뿐"이라며 "박 전 대통령의 장기 구금에 대해 안타까워하는 많은 분들, 지지자분들의 마음에 대해선 일정 부분 공감한다고 말씀드렸다"고 답했다.

또 박 전 대통령의 사면 요구와 관련해서는 "국민통합이라는 관점에서 현 대통령께서 잘 판단하실 거라 생각한다"고 했다.

