김정은, '험지 자원' 청년들 만나 격려…"전적으로 지지, 대견하게 여긴다"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 험지로 자원해 진출(탄원)한 청년들을 만나 격려하고 기념사진을 촬영했다.

조선중앙통신은 31일 "김정은 동지께서 30일 사회주의건설의 어렵고 힘든 부문에 탄원진출하여 인생의 새 출발을 한 청년들을 만나시고 그들의 밝은 앞날을 축복해주시였다"고 보도했다.

김 총비서는 "뒤떨어졌던 청년들이 자기들을 품어주고 키워준 어머니당과 사회주의제도의 고마움을 깨닫고 조국의 부강번영을 위해 제일 어렵고 힘든 초소에서 인생의 새 출발을 한 것을 전적으로 지지하며 대견하게 여긴다"고 말했다.

이어 "이들처럼 당과 혁명의 부름에 충실한 청년들이 수많이 배출되고 있는 것은 우리 나라 사회주의제도의 우월성의 표출"이라며 "혁명하는 당에 있어서 자기의 믿음직한 교대자,후비대,전도양양한 젊은 주력부대를 가지고 있는 것은 그 무엇에도 비길수 없는 제일가는 자랑이고 밑천이며 재부"라고 덧붙였다.

당 조직과 청년동맹조직에는 "자기 지역,자기 단위에 진출한 청년들의 사업과 생활을 따뜻이 보살펴주며 힘들어할 때에는 지팽이(지팡이)가 되여주고 발걸음이 더디여질(더디어질) 때에는 기꺼이 밀어주고 이끌어주어 그들이 가장 훌륭한 인생의 졸업증을 받을수 있도록 하여야 한다"고 당부했다.

험지에 자원한 청년들은 이번 청년절 행사에 참석, 김 총비서와 별도의 기념촬영을 하기도 했다. 이날 격려의 자리에는 조용원 노동당 중앙위원회 조직비서, 리일환 비서, 리두성 부장, 문철 사회주의애국청년동맹 중앙위원회 위원장 등이 동행했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr