한국해비타트 전남동부지회, 저소득 다문화가정 아동 사업비 기탁

순천시 아동 공부방 3700만원 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회는 ㈔한국해비타트 전남동부지회가 순천시 관내 저소득 다문화가정 아동의 공부방 지원을 위한 사업비 3700만원을 기탁했다고 30일 밝혔다.

이날 전달식에는 노동일 전남 사회복지공동모금회 회장, 김용호 한국해비타트 전남동부지회 이사장 및 실행위원장이 참석해 자리를 빛냈다.

성금은 순천시 관내 저소득 다문화가정 20세대를 대상으로 공부방 도배 및 장판 교체, 책걸상 지원, 컴퓨터 및 학습교재 지원 등 쾌적한 학습 환경을 조성하기 위한 사업비로 사용될 예정이다.

김용호 (사)한국해비타트 전남동부지회 이사장은 “지역사회를 위한 나눔에 동참하게 되어 뜻깊다”며 “다문화가정 아동들이 개선된 환경에서 꿈을 키우고 건강하게 성장할 수 있기를 바란다”고 말했다.

노동일 전남사회복지공동모금회장은 “아동들이 꿈일 키울 수 있도록 따뜻한 나눔에 동참해주셔서 감사드린다”면서 “각 세대에 필요한 맞춤형 복지서비스가 지원될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr