아파트 경비원 향한 '갑질·폭행'...이제는 사라질까

욕설 폭행에 고통 받는 경비원들…극단적 선택도

대리 주차, 이삿짐 나르기, 택배 전달, 등 부당한 업무 지시도 문제

정부, 경비 노동자에 월평균 4회 이상 휴무일 보장 등 대책 마련

전문가, 갑질 가해자에 "처벌 좀 더 가중시켜야 할 필요 있어"

[아시아경제 김소영 기자] 아파트 경비원을 대상으로 한 폭행 및 갑질 등의 문제가 끊이지 않고 발생하면서 심각한 사회 문제가 되고 있다. 이들의 근무환경 개선과 함께 인권의식을 높여야 한다는 목소리가 높다.

29일 아파트 경비원 고 최희석씨를 폭행한 혐의로 구속 기소된 입주민 심모씨에게 징역 5년형이 확정됐다. 심 씨는 지난해 4월21일 자신의 거주지인 서울 강북구의 한 아파트에서 경비원 최 씨의 가슴을 밀치고 뺨을 때렸다. 심 씨가 차량 출입을 위해 3중 주차돼 있던 자신의 차량을 최 씨가 밀어 옮기자 "경비 주제에 왜 하지 말라는 짓을 하냐"라며 반발한 것이다.

하지만 이 같은 만행은 여기에서 끝이 아니었다. 최 씨가 피해 사실을 경찰에 신고하자 이에 앙심을 품고 경비원 화장실에서 최 씨의 머리를 붙잡아 벽에 수차례 찧는 등 폭행했다. 또 사표를 쓰라고 협박한 정황도 드러났다. 심 씨는 이후 경찰의 출석 요청을 받은 뒤에도 최 씨를 지속적으로 폭행했고 "최 씨가 거짓말로 나의 명예를 훼손했다"며 경찰에 허위 고소장을 내기도 했다.

지속적인 괴롭힘은 비극으로 돌아왔다. 최 씨는 결국 지난해 5월 "다시는 이런 억울한 일을 당해서 죽는 사람이 없도록 해 달라"는 내용의 음성 파일을 남기고 극단적 선택을 했다. 심 씨는 폭행과 폭언을 일삼은 혐의로 29일 대법원에서 징역 5년이 확정됐다.

이밖에도 대리 주차, 이삿짐 나르기, 택배 전달, 아파트 내 상가 관리 등 경비원에게 부당하게 업무 외의 일을 지시하는 일도 문제가 되고 있다. 이렇다 보니 정부는 관련 법 개정에 나섰다. 국토교통부는 지난달 '공동주택관리법' 시행령·시행규칙 개정안을 입법 예고해 공동주택에 근무하는 경비원이 경비 업무 외에 수행할 수 있는 업무 범위를 정했다. 개정안에 따르면 청소 등 환경관리와 ▲재활용품 분리배출 정리·단속 ▲위험·도난 발생 방지 목적을 전제로 하는 주차 관리 ▲택배 물품 보관 등이다.

이에 따라 오는 10월21일부터 아파트 주민이 경비원에게 차량 대리주차나 택배 배달 등 허드렛일을 시키면 최대 1000만원의 과태료를 물어야 한다. 일각에선 이 같은 갑질 행태가 이어지는 것을 두고 잘못된 특권의식으로부터 나오는 행동이라고 지적한다. 30대 직장인 유모씨는 "경비원을 막대하는 사람들이 마치 자신이 정당한 권리를 주장하고 있는 것처럼 말한다"며 "경비원에 대한 인식 자체가 잘못된 것 같다"고 말했다.

그런가 하면 열악한 근무환경도 문제다. 폭염에도 에어컨이 없는 좁은 공간에서 근무하는 경비원들이 여전히 많아 갈등도 계속되고 있다.

최근에는 대전의 한 아파트에서 폭염을 견디다 못한 경비원들이 스스로 돈을 모아 에어컨을 설치했는데, 아파트 측이 에어컨 전기료를 내라고 요구해 논란이 되기도 했다. 아파트 관리사무소 측은 2년 전 경비원들이 사비로 에어컨을 설치하면서 전기료까지 부담하기로 정해 처음으로 비용을 청구했다고 주장한 것으로 알려졌지만, 경비원에게 부담을 지게 한 것을 두고 큰 파장이 일었다.

정부는 대책 마련에 나섰다. 고용노동부는 17일 '공동주택 경비원 근무 방식 개편 사례 안내'를 발표해 아파트 경비 노동자에 대해서도 월평균 4회 이상의 휴무일을 보장하고, 이들이 충분한 휴식을 취할 수 있도록 냉·난방 시설 설치 등 적정한 휴게시설도 마련하도록 했다. 이와 함께 경비원·관리원 구분제, 퇴근형 격일제, 기타 격일제 등 3가지 근무 방식 유형을 현장 사례와 함께 제시했다.

전문가는 갑질하는 가해자에 대한 강력한 처벌을 촉구했다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수는 연합뉴스TV와 인터뷰에서 "경비원들을 보호할 수 있도록 하는 노동구조 개선이 필요하고, 이런 갑질 행위에 대해 사회적 여론만 듣고 끝나는 것이 아니라 처벌도 좀 더 가중시켜야 할 필요가 있다"고 제언했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr