강원도, 벤처기업 어려움 해소 '로컬 벤처기업 드림팀' 운영

29개 분야 41명 전문가, 청년 창업가 지원

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 지역 벤처기업 지원을 위해 '강원 로컬 벤처기업 드림팀'을 구성, 본격적인 운영에 들어간다.

27일 도에 따르면, 드림팀은 자연과 문화, 역사, 라이프 스타일 등 지역의 고유 가치로 창의적 비즈니스 모델을 만들어 로컬 벤처기업을 지원할 예정이다.

또한 외부 전문가 그룹과 성공 창업가 그룹으로 나눠 도내 로컬 벤처기업들이 창업 과정에서 겪는 어려움을 1:1 상담을 통해 애로 사항을 원스톱으로 해결하도록 지원도 할 계획이다.

드림팀에는 행정·회계·세무·법률·유통·마케팅·건축·설계·디자인·부동산 등 창업과 기업 경영에 필수적인 29개 분야 총 41명의 전문가들이 참여한다.

드림팀 위촉식은 이날 오후 강원 창조경제혁신센터에서 열며, 관내 로컬 벤처기업(유기농 카페, 춘천시 신북읍 소재)을 방문해 간담회를 갖는다.

백창석 강원도 일자리국장은 "창업 시 전문가의 도움을 받지 못해 어려움을 겪는 로컬 벤처기업이 다수 있어 여러 고민을 원스톱으로 해결할 수 있도록 드림팀 인력풀도 점차 확대해 나가겠다"고 말했다.

앞서 도는 올해 2월 '강원 로컬 벤처기업 육성 기본계획'을 수립한 데 이어 4월에는 전국에서 처음으로 '강원도 로컬 벤처기업 육성 및 지원 조례'를 제정해 지원 근거를 마련했다.

