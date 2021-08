한국미즈노 "골프클럽 인수형 렌탈 서비스 론칭"

한국미즈노의 ‘골프클럽 인수형 렌탈 서비스(사진)’다.

롯데렌탈에서 운영하는 렌탈 플랫폼인 ‘묘미(MYOMEE)’와 함께 하는 행사다. 드라이버부터 아이언, 퍼터까지 모두 올해 출시된 최신 무기를 빌려쓸 수 있다. 24개월부터 최대 48개월까지 이용 가능하다. 3개 제품 라인업과 11종류 클럽, 3종류 풀세트를 제공한다. JPX921 아이언 시리즈와 ST-Z 드라이버와 페어웨이 우드, 유틸리티, 그리고 한정 수량으로 판매되고 있는 M 크래프트 단조 퍼터 등이 인기다.

고객의 편의성을 높이기 위해 어반(URBAN)시리즈가 포함된 캐디백 5종과 RB시리즈 골프공 4종, 골프화 3종 등도 있다. 비기너를 대상으로 한 풀세트 2종과 중급자용 풀세트는 최저 7만5500원(36개월 기준)의 월 대여료로 쓸 수 있다. 약정된 무이자의 월 분납금을 모두 납부하면 소유권을 이전 받는다. 클럽 구매 시 캐디백과 아이언 커버, 모자, 골프공 등을 받는다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.