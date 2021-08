[클릭e종목]"빙그레, 무형자산 감가상각비 장기간 이익 성장에 부담"

[아시아경제 송화정 기자]IBK투자증권은 25일 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 57,400 2021.08.25 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 녹아내리는 빙과株...증권가선 "지금이 매수 기회"[특징주]"아이스크림 효과"…빙그레, 실적 개선 기대로 '신고가'[클릭 e종목] "빙그레, 빙과·유음료 사업 모두 좋다" close 에 대해 해태아이스크림 인수에 따른 무형자산 감가상각비가 장기간 이익 성장에 부담으로 작용할 것으로 보고 목표주가를 기존 7만2000원에서 6만6000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

빙그레는 올해 2분기 매출이 증가한 반면 영업이익은 대폭 감소했다. 2분기 연결 기준 매출액은 3247억원으로 전년 동기 대비 21.3% 증가했으나 영업이익은 183억원으로 31.7% 줄었다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 "빙그레 별도 실적이 부진했고 1분기와 마찬가지로 해태아이스크림 실적이 연결 반영되며 20%대 매출 성장세가 이어졌지만 무형자산 감가상각비 증가 영향으로 영업이익이 크게 감소했다"면서 "해외 법인 판매 실적은 중국의 부진에도 불구하고 미국과 베트남 법인 매출이 각각 31.9%, 58.0% 증가하며 성장 기조가 이어졌다"고 분석했다.

빙그래 별도 매출액은 4.7% 증가한 2684억원, 영업이익은 37.8% 감소한 139억원을 기록했다. 김 연구원은 "설탕, 커피 등 원재료 가격 상승 및 아이스크림 매출 부진 영향으로 매출원가율이 2.9%포인트 상승하며 수익성이 악화됐다"고 설명했다. 해태아이스크림은 2분기 2억원의 영업 흑자를 기록했으며 7~8월 무더위를 고려할 때 3분기에도 흑자 기조가 이어질 것으로 전망된다.

무형자산 감가상가비 발생으로 장기간 이익 성장에 부담이 불가피하다는 의견이다. 김 연구원은 "아직 두 회사간 유의미한 시너지가 없는 가운데 해태아이스크림 인수에 따른 무형자산 감가상각비가 2025년 3분기까지 매분기 약 20억원씩 발생함에 따라 장기간 이익 성장에 부담으로 작용할 것"이라고 말했다.

