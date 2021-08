최재형, 대북정책 발표한 이재명에 "文정권의 북한 짝사랑 답습"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 예비후보 최재형 전 감사원장이 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사가 22일 발표한 한반도 평화 정책을 비판했다.

최 후보는 22일 자신의 페이스북에 '실패로 끝난 문재인 대북정책을 반복하겠다는 이재명 후보, 걱정된다'라는 제목의 글을 올려 "대한민국의 최대 위협인 북핵으로부터 우리 국민을 지키겠다는 지도자로서의 결기는 보이지 않는다"라며 이같이 말했다.

그는 이어 이 지사의 통일외교 구상에 대해 "문재인 정권의 북한 짝사랑만 답습하겠다는 주장만 남았다"라며 "실망을 넘어 걱정이 앞선다"라고 밝혔다.

최 후보는 "북핵 문제를 해결하기 위해서는 가장 먼저 김정은 핵무기 포기라는 지난한 과제를 풀어야 한다. 이를 위해서는 김정은에게 '핵'이냐 '정권의 안위'냐를 선택하도록 해야하고 그러려면 현재의 대북 제재를 강하게 이행하는 게 순서"라며 "그럼에도 이재명 후보는 제재 완화부터 하겠다고 나섰다. 북핵 문제의 작동원리에 대한 몰이해라고 할 수 밖에 없다"라며 지적했다.

그러면서 그는 "북한은 그동안 문재인 대통령을 '삶은 소대가리' 등 온갖 모욕적 언사로 하대하면서 주제도 모르고 끼어들지 말 것을 경고해왔다. 우리 영토인 판문점에서 열린 미북 정상회담에서 문재인 대통령은 '창밖의 남자'로 전락했고, 김정은은 '정상외교 자료집'을 내면서 문 대통령과 만난 사실만 쏙 빼놓기도 했다"라며 "게다가, 남북정상 간 합의로 설립한 판문점 남북연락사무소를 폭파시키기까지 했다"라고 부연했다.

이어 최 후보는 한국이 북한에 수모를 당하고 있다고 평가하면서 "'문재인 정부를 계승'하겠다니 우리 국민들의 자존심에 얼마나 더 큰 상처를 입히겠다는 것인지 묻고 싶다"라며 "비핵화에 아무런 진전이 없는 상황인데도 '한반도 평화경제체제'를 운운하는 이재명 후보를 보고 있자니 잠꼬대를 하는 것 아닌지 의심된다"라고 꼬집었다.

아울러 최 후보는 "대북 정책은 우리 대한민국의 미래를 좌우하는 심각한 문제"라며 "지도자라면 깊은 고민을 거쳐 현실성 있는 정책을 내놓아야 하고, 때로는 국민들께 어려운 말씀을 드려야 한다. 실행계획 없는 장밋빛 청사진만 내놓는 것은 지혜로운 우리 국민들에 대한 지도자의 자세가 아니다"라고 말했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr