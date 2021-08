테이퍼링·中리스크…코스피 1%·코스닥 2.3% 급락

코스피 3060선·코스닥 960선 마감

[아시아경제 이민지 기자] 미국발 조기 테이퍼링 이슈와 중국의 규제 리스크, 유동성 축소 우려 등으로 인해 코스피와 코스닥지수가 큰 폭으로 내림세를 보였다. 외국인 투자자들은 9거래일 연속 순매도세를 기록했다.

20일 코스피는 전 거래일 대비 1.20%(37.32포인트) 내린 3060.51로 장을 끝냈다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.43%(13.27포인트) 오른 3111.10으로 개장해 장중 3122.09까지 상승했지만, 하락 전환한 뒤에는 하락 폭을 키워나갔다. 수급 동향을 보면 개인 홀로 2714억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 2553억원, 기관은 146억원어치 주식을 팔았다.

업종별 등락률을 보면 전기가스업(-0.23%), 화학(-0.58%), 전기·전자(-0.78%), 의약품(-0.84%) 순으로 하락 폭이 작았다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 986,000 전일대비 11,000 등락률 +1.13% 거래량 144,425 전일가 975,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 셀코리아 외인, 2차전지는 담았다코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (1.13%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 898,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 219,694 전일가 894,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (0.45%)는 올랐지만 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 22,128,438 전일가 73,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래'펜트업' 줄고 원자재값↑…하반기 TV사업 부담 커진 삼성-LG치솟는 공포지수에도 지수 방어하는 개미들 close (-0.55%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 422,500 전일대비 2,000 등락률 -0.47% 거래량 586,673 전일가 424,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속 close (-0.47%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 2,500 등락률 -1.71% 거래량 2,763,109 전일가 146,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (-1.71%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 5,000 등락률 -0.64% 거래량 285,677 전일가 777,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (-0.64%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 1,000 등락률 -1.09% 거래량 13,975,718 전일가 92,000 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래증시 '새내기' 카뱅·크래프톤, 하락장에서도 빛났다모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언! close (-1.09%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 5,000 등락률 -2.42% 거래량 1,301,913 전일가 206,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (-2.42%)는 내렸다.

미국 테이퍼링에 대한 부담감이 높아진 상황에서 중국발 리스크가 지수 하락에 부정적인 영향을 줬다. 중국 인민은행은 이날 완화적인 통화정책을 기대했던 시장의 기대와는 달리 대출기준금리(LPR)를 동결해 유동성 축소에 대한 우려를 키웠다. 중국 정부의 기업 규제가 지속됐다는 점도 부담으로 작용했다. 개인정보보호법 통과에 따른 추가 규제 우려에 플랫폼 기업들이 부진한 모습을 보였으며 의약품의 유통 규제 가능성에 관련 주식들도 내림세를 나타냈다.

이경민 대신증권 연구원은 “중국 위안화 약세 고시, 중국 규제 리스크로 인한 위안화 약세 압력 확대 등의 여파로 이날 원·달러 환율은 1180원을 돌파했다”며 “각종 변수가 뒤엉키며 코스피 하방 압력을 높여가고 있는 상황으로 당분간은 200일 이동평균선이 위치한 3050선 지지력 확보 여부를 확인해야 할 것”이라고 말했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 2.35%(23.35포인트) 하락한 967.90으로 장을 끝냈다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.59%(5.87포인트) 오른 997.02로 장을 시작해 장 초반 1000선을 상회하기도 했지만, 결국엔 2%대 낙폭을 기록했다. 투자자동향을 보면 개인과 기관이 각각 469억원 168억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 637억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 디지털컨텐츠(-0.03%), 인터넷(-1.14%), 정보기기(-1.21%), 운송장비·부품(-1.61%) 순으로 낙폭이 크지 않았다. 시가총액 상위종목을 보면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 312,500 전일대비 1,000 등락률 +0.32% 거래량 408,779 전일가 311,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래셀코리아 외인, 2차전지는 담았다약 2% 하락한 코스피…4개월만에 다시 3000대로 close (0.32%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 162,000 전일대비 400 등락률 +0.25% 거래량 678,885 전일가 161,600 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (0.25%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 77,600 전일대비 1,500 등락률 +1.97% 거래량 2,673,377 전일가 76,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 “솔루에타” 에 이어 하나 더! 신약재료+美승인!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株!치료제 나왔다! “역대급” 바이오株 바로 터집니다!셀코리아 외인, 2차전지는 담았다 close (1.97%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 71,000 전일대비 3,500 등락률 +5.19% 거래량 1,046,931 전일가 67,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (5.19%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,600 전일대비 300 등락률 +0.73% 거래량 3,395,825 전일가 41,300 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (0.73%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 414,900 전일대비 11,200 등락률 +2.77% 거래량 105,737 전일가 403,700 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속SK실트론 등 3사, 대구경북혈액원과 임직원 헌혈 협약 close (2.77%)는 올랐고 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,800 전일대비 3,300 등락률 -2.89% 거래량 926,012 전일가 114,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (-2.89%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 119,300 전일대비 4,300 등락률 -3.48% 거래량 851,779 전일가 123,600 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (-3.48%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,500 전일대비 4,000 등락률 -6.11% 거래량 1,368,067 전일가 65,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 테이퍼링·中 유동성 축소 우려까지…코스피 3070선 거래코스피·코스닥 1%대 하락…외국인 ‘셀 코리아’ 지속장 초반 개인 순매수에 코스피 3100선 회복 close (-6.11%)은 하락했다.

