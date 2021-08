[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원상공회의소 경남지식재산센터는 지역 내 소기업, 사회적기업, 예비사회적기업, 예비창업자를 대상으로 특허출원, 브랜드·디자인 개발 등을 돕는 ‘지식재산 재능나눔 사업’을 추진한다고 20일 밝혔다.

지원 분야는 산업재산권 출원 상담, 선행기술조사, 브랜드 개발, 디자인 개발 등이 있다. 31일까지 사전 지원 분야 신청서 접수를 통해 수혜자에게 적합한 기부자를 매칭해 지원할 계획이다.

재능나눔 사업은 지난해 이어 올해도 14건을 선정해 지원할 예정이다. 참여를 원하는 기부자와 수혜기업은 '지역지식재산센터 홈페이지'-'재능나눔'에서 신청하거나 전화로 문의하면 된다.

