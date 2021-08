롯데e커머스, 하나은행과 디지털 혁신사업 위한 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온을 운영하는 롯데쇼핑 e커머스사업부는 하나은행과 디지털 혁신사업 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 양사는 금융 상품 라이브 방송, 빅데이터 기반 공동 마케팅, 제휴 상품 개발, 온라인 결제 서비스 등 양사의 전문 분야에서 시너지를 낼 수 있는 방안을 협력해 나갈 계획이다.

롯데온은 다음 달 라이브 방송채널인 온라이브에서 하나은행의 다양한 금융 상품을 설명하고, 시청자 대상 경품 이벤트를 진행할 예정이다.

롯데e커머스 관계자는 “하나은행과의 업무 협약으로 유통과 금융 분야에서 시너지를 낼 수 있는 다양한 협력 방안을 추진할 계획”이라며 ”각 사업분야에서 전문기업이 손을 잡을 만큼 고객 편의성 증대 및 다양한 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

