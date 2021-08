롯데카드 "롯데백화점 동탄점에서 결제하면 1만5천개 경품 드려요"

1만5000개 경품 증정 '행운의 룰렛 이벤트'

동탄점 주변 100여개 가맹점서 최대 10% 할인 '클럽 동탄' 서비스

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 롯데백화점 동탄점 오픈을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다. 백화점과 주변 상권 활성화를 위해 이용 고객 사은 행사는 물론 동탄점 주변 가맹점에서도 할인 혜택을 제공한다.

우선 9월 30일까지 총 1만5000개 경품이 걸린 '롯데백화점 동탄점 X 롯데카드 행운의 룰렛 이벤트'를 진행한다. 이벤트 기간 동안 롯데백화점 동탄점에서 롯데카드로 5만원 이상 결제 시 매주 금요일(8/27~10/8) 룰렛 응모 문자메시지를 받을 수 있으며, 문자에 있는 응모쿠폰으로 당첨 여부를 즉시 확인할 수 있다. 5만원 이상 결제 건당 응모쿠폰 1매를 받을 수 있으며, 기간 중 여러 번 응모가 가능하다.

경품은 명품백, 세라젬파우제 안마의자, 드롱기 전자동머신, 시그니엘 서울 숙박권, 일렉트로룩스 공기청정기, 삼성 비스포크 큐브냉장고, 닌텐도 스위치 등으로 다양하게 구성됐다.

또 롯데백화점 동탄점에서 롯데카드로 10만원 이상 결제한 고객을 대상으로 5층 롯데카드센터 방문 시 여행용 파우치를 1만개 한정으로 증정해 주는 '롯데백화점 동탄점 웰컴 기프트 증정' 이벤트도 마련했다.

이 밖에 롯데백화점 동탄점 주변 가맹점 결제 시에도 혜택을 제공해 주는 '클럽 동탄' 서비스도 진행한다. 오는 2022년 6월 30일까지 롯데백화점 동탄점 주변 음식점, 카페, 베이커리 등 100여개 요식 및 생활업종 매장에서 롯데카드로 결제 시 3~10% 결제일 할인 혜택을 제공해 준다. 할인 혜택은 별도 응모 없이 자동 적용되며, 이벤트 기간 동안 횟수 제한 없이 받을 수 있다. 자세한 클럽 동탄 참여 가맹점 및 할인율은 전용 홈페이지에서 확인이 가능하다.

롯데카드 관계자는 "동탄 신도시 내 첫 백화점인 롯데백화점 동탄점 오픈을 기념해 백화점은 물론 백화점 주변에서도 혜택을 받을 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "코로나19로 침체돼 있는 지역 상권 활성화에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

