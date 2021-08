현영 "'누나의 꿈'으로 이효리 이긴 적 있어...립싱크 가수라 1위는 못해"

[아시아경제 온라인이슈팀] 탤런트 현영이 과거 가수로 활동하던 때 가수 이효리를 이긴 적이 있다고 말하며 이효리를 언급했다.

19일 방송되는 채널 IHQ '별에서 온 퀴즈'(별퀴즈) 7회에 가수 브라이언과 함께 출연한 현영은 '라떼 예능'의 일환으로 그때 그 시절 예능을 소환해낼 예정이다.

별퀴즈에서 '라떼 예능'의 살아있는 전설로 등장한 현영과 브라이언은 시작부터 라떼 예능의 시그니처 게임과 첫 인사를 통해 시청자들에게 과거의 예능의 진수를 자랑했다.

함께 출연한 코미디언 남창희는 "현영 누나가 '누나의 꿈'으로 이효리 씨를 이겼는데 음악방송에서 1위를 못했다는 이야기가 있다"라며 운을 띄웠다. 그러자 현영은 "이효리 씨가 기분 나빠할 것 같긴 하다"라고 했지만 곧 당시 이효리를 이긴 적이 있다고 말했다.

현영은 "2006년 '누나의 꿈'이 초등학생도 좋아할 정도로 인기가 대단했다. 음원차트 다운로드 순위에서 이효리 씨를 제치고 1위를 했다"라면서 "그런데 음악방송 1위는 못했다. 당시 음악방송에서 립싱크를 하면 1위를 할 수 없었다. 라이브로만 불러야 했다"라며 립싱크 가수였다는 고백과 함께 당시의 설움을 토로했다.

브라이언은 립싱크 관련한 에피소드를 묻자 "에피소드라기보다는 환희랑 나는 노래하고 싶다고 해서 그때부터 라이브만 했다"라며 플라이 투 더 스카이 시절을 회상했다.

한편, '별에서 온 퀴즈'는 19일 오후 8시 방송될 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr