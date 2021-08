보성군, 지역 기업 ㈜케이엔씨 성금 500만 원 기탁

복지사각지대 해소 위해 써 달라 ‘작지만 큰 울림’

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 지역 기업인 ㈜케이엔씨(대표 채현재)가 벌교읍행정복지센터에 성금 500만 원을 기탁했다고 18일 밝혔다.

㈜케이엔씨는 보성군의 유일한 환경전문기업으로 지역 발전에 이바지하고 있으며 지역의 어려운 가정 학생과 청소년 복지 등 지역의 문제 해결에도 앞장서고 있다.

벌교읍행정복지센터는 전남사회복지공동모금회를 통해 관내 가정이 어려운 청소년과 학생 10명을 선정해 각 50만 원씩 전달할 계획이다.

채현재 대표는 “지역에서 버는 돈을 지역의 미래를 위해 환원할 수 있어 기쁘고, 청소년들이 경제적 어려움을 딛고 학업에 충실할 수 있도록 지속적으로 도움을 주고 싶다”고 말했다.

선남규 벌교읍장은 “코로나19로 모두가 힘든 시기에 어려운 이웃을 위해 성금 기탁을 감사드리고 더불어 함께 사는 밝은 사회를 위해 지역사회 나눔 문화 확산이 지속적으로 이어졌으면 좋겠다”고 말했다.

보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr