농협은행, 4개 보증서 통합심사 NH모바일전세대출+ 출시

3개 보증기관의 4개 보증서를 한번에 통합심사

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 금융권 최초로 보증서 통합 심사 프로세스를 도입하고 고객 편의성 및 접근성을 강화한 'NH모바일전세대출+'를 출시했다고 18일 밝혔다.

보증서 통합 심사 프로세스는 단 한번의 대출신청정보 입력으로 전세 대출 관련 3개 보증기관 4종의 보증서를 통합 심사한다. 대출 가능금액, 금리, 보증수수료 등을 고객이 한눈에 비교해 최적의 조건을 선택할 수 있다.

대출 대상은 본인과 배우자 모두 무주택 이거나 9억원 이하 1주택을 소유한 만 19세 이상의 개인 또는 개인사업자다. 총부채상환비율(DTI) 40% 이내 및 소득 요건 부합 시 임대차 계약 관련 서류를 촬영해 NH스마트뱅킹 애플리케이션(앱)에서 신청할 수 있다.

대출금리는 농업인(0.20%포인트), 보증서 담보(0.30%포인트), 비대면 신규(0.10%포인트) 등의 우대조건 충족 시 최대 0.40%포인트의 금리우대 혜택을 제공해 최저 2.75%를 적용받을 수 있다.

고명환 디지털마케팅부장은 “다양한 전세대출 수요에 적극 대응하고자 혁신적인 프로세스를 적용한 비대면 전세대출 상품을 출시했다"며 “앞으로도 디지털 혁신을 통해 고객에게 더욱 편리하고 합리적인 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

