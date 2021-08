거동 불능 어르신과 외국인 등 지자체가 필요하다고 판단하는 대상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 최근 방역상황을 고려해 신속 접종이 필요하거나 2차 접종이 어려운 대상군 300명에 대해 1회 접종으로 완료되는 얀센으로 접종을 한다.

대상자는 50세 이상 연령층과 30세 이상 중 2회 접종 완료가 어렵거나 방역상황을 고려하여 조기에 접종 완료가 필요한 대상군이다.

30세 이상 대상군은 거동 불능 어르신과 외국인 등이고, 이 밖에도 지자체가 필요하다고 판단하는 대상이다.

자세한 대상군은 함양군 홈페이지를 통해서 확인할 수 있다.

예약 기간은 17일부터 20일까지이고, 접종은 25일부터 9월 1일 양일간 군 보건소 1층 예방접종실에서 시행된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr