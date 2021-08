'집콕'에 소비 늘었는데…라면·과자 가격 줄줄이 인상

[아시아경제 이승진 기자] 국제 곡물 가격 급등으로 인한 원재료값 상승으로 라면과 과자의 가격이 일제히 올랐다. 이들 제품은 코로나19로 집에 머무는 시간이 늘어나며 소비가 크게 늘어난 품목이어서 소비자가 체감하는 물가 상승은 더 클 것으로 보인다.

14일 업계에 따르면 삼양식품은 내달 1일부터 삼양라면과 불닭볶음면 등 13개 라면 제품의 권장 소비자 가격을 평균 6.9% 인상한다.

삼양라면은 810원에서 860원으로, 불닭볶음면은 1050원에서 1150원으로 오른다. 짜짜로니, 맛있는라면 등은 50원, 까르보불닭볶음면 등은 100원 오른다.

삼양식품의 라면 가격 인상은 2017년 5월 이후 4년 4개월 만이다.

팔도도 내달 1일부터 라면 가격을 평균 7.8% 올린다. 주요 제품별 인상폭 공급가 기준 비빔면 10.9%, 왕뚜껑 8.6%, 도시락 6.1%, 일품 해물라면 6.3% 등이다. 유통점에 따라 실제 판매가격은 다를 수 있다.

팔도의 라면 가격 인상은 2012년 6월 이후 9년 2개월 만이다. 인상 이유는 제조 원가 상승이다.

앞서 오뚜기는 이달부터 라면 가격을 평균 11.9% 올렸다. 대표 제품인 진라면은 12.6%, 스낵면은 11.6%, 육개장(용기면)은 8.7% 인상됐다.

농심은 오는 16일부터 신라면 등 라면 전 제품의 가격을 평균 6.8% 올린다. 인상률은 신라면 7.6%, 안성탕면 6.1%, 육개장사발면 4.4%다.

라면값 인상은 오뚜기는 13년 4개월, 농심은 4년 8개월 만이다.

과자 가격도 오른다. 롯데제과는 다음 달 1일부터 제품 11종 가격을 평균 12.2% 인상한다.

‘카스타드’(6개입)는 권장 소비자가 기준으로 3000원에서 3500원으로 오른다. 대용량 제품은 가격은 그대로 유지하는 대신 개수를 12개에서 10개로 줄인다. 롯데샌드·빠다코코낫·제크·야채크래커·하비스트는 1500원에서 1700원으로 인상된다. 와플메이트·애플잼쿠키·딸기쿠키는 3600원에서 4000원으로 오른다.

ABC초콜릿은 2000원에서 2500원으로 오른다. 중량도 65g에서 72g으로 늘어난다. 꼬깔콘은 가격은 그대로지만, 양이 줄어 1500원 제품 기준으로 72g에서 67g으로 중량이 줄어들 예정이다.

해태제과도 이달 1일부터 홈런볼과 맛동산·버터링 등 대표 과자 5종의 가격을 평균 11% 올렸다.

이들 제품의 도미노 가격 인상은 지난해부터 제품의 주 원재료인 기름과 밀가루 가격이 급등했기 때문이다.

올 들어 소맥 가격은 약 20%, 팜유 가격은 약 60% 상승했다. 밀 가격도 상반기에만 가격이 30% 뛰며 밀가루 납품 업체들이 최근 납품가 조정에 나섰다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr