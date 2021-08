전기요금 동결에…한전, 2분기 영업손실 7648억원

상반기 적자전환



판매량 3.8% 증가에도

판매단가 하락에 판매수익 1% 증가에 그쳐

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국전력공사가 올 2분기 7600억원이 넘는 영업적자를 기록했다.

13일 한전은 2분기 영업손실이 7648억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 영업이익 규모가 전년 동기(3898억원) 대비 1조1546억원 줄어들며 적자전환 한 것이다. 한전은 지난해 1분기부터 올 1분기까지 연속 흑자를 이어갔지만 2분기엔 적자로 돌아섰다.

2분기의 대규모 적자에 따라 올 상반기 영업이익은 전년동기 대비 1조136억원 감소한 -1932억원을 기록했다. 한전 관계자는 "전력판매량 증가 등으로 매출액은 4285억원이 증가한 반면 연료비 및 구입전력비 증가 등으로 영업비용이 1조4421억원이 증가한 데 따른 것"이라고 설명했다.

상반기 전력판매량은 262TWh로 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 하지만 판매단가가 107.75원/kWh에서 104.94원/kWh으로 2.6% 줄어 판매수익은 26조6000억원에서 26조8765억원으로 1.0%(2765억원) 늘어나는 데 그쳤다. 정부가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 국민의 생활 안정을 도모하기 위해 연료비 원가 상승에도 전기요금을 동결했기 때문이다.

한전 관계자는 "향후 연료가격 상승영향이 본격적으로 반영될 것으로 예상됨에 따라 한전과 전력그룹사는 고강도 경영효율화를 통해 단위당 전력공급 비용을 매년 3% 이내로 억제할 것"이라며 "해외 신재생사업 확대와 에너지신사업 모델 개발, AI 및 전력빅데이터 기반 전력산업 밸류체인과 생태계 전반의 지능화, 최적 송배전시스템 구축 및 운영, 탄소중립 핵심기술 개발 등 신규수익 창출 및 이익개선 노력을 강화하고 지속가능 성장의 기반을 마련하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr