박형원 원장, 신안군에 통 큰 기부 이웃사랑 실천

무더위 극복을 위한 벽걸이 에어컨 88대 지원

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포 올바른 정형외과 박형원 원장이 전남사회복지공동모금회를 통해 신안군에 5000만원 상당의 벽걸이 에어컨(6평형) 88대를 기부해 지역사회의 본보기가 되고 있다.

13일 신안군에 따르면 지난 박형원 원장은 지난해 10월 신안군 아너 소사이어티 회원으로 가입, 코로나19로 어려운 시기임에도 불구하고 기후변화 대응에 취약한 다문화가정 및 저소득 다자녀가구 세대가 선풍기 하나로 무더위를 견디고 있다는 안타까운 소식을 듣고 벽걸이 에어컨을 설치할 수 있도록 지난 12일 5000만원을 기부했다.

기탁식에 참석한 올바른 정형외과 박형원 원장은 “1004섬 신안군에 이런 뜻깊은 사업을 펼칠 수 있음에 너무 감사하다”며 “그동안 신안군민들의 사랑과 성원으로 이 어려운 시기를 잘 극복하고 있는 만큼, 신안군과 잘 협력해 섬 지역의 건강복지와 아동복지를 위한 나눔 활동을 전개하는 이웃 돌봄 사회공헌활동을 꾸준히 하고 싶다”며 기부 소감을 밝혔다.

박우량 군수는 “올바른 정형외과 박형원 원장께서는 장기간 불볕더위와 코로나19로 지친 우리 군민에게 올 한해 최고의 선물로 위로해 주시고, 저소득층의 건강을 위해서 통 크게 기부해 주심에 감사드린다”며 “기부자 한분 한분을 소중히 여기고 앞으로도 협력관계를 잘 유지해 군민들의 복지증진을 위한 이웃 돌봄 나눔 협력사업을 꾸준히 전개해 나가겠다”고 밝혔다.

