[사고] 아경人에 도전하세요

아시아경제 '2021 채용연계형 인턴기자' 모집

"인턴 기자가 주도적으로 기획하고 기사 작성을 할 수 있어서 좋았다"

"합격 당락을 떠나 체계적인 교육을 받고 실습을 하며 성장했다는 기분을 느꼈다"

“선배 기자들의 피드백이 충실하게 이뤄졌다”

지난해 11월 15일, 6주 동안 아시아경제 채용연계형 인턴기자 활동을 마친 후 참가자들이 남긴 소감입니다.

보름 후 이들은 최종 합격했습니다.

지금은 정치부, 금융부, 사회부, 국제부 곳곳에 포진해 제 역할을 톡톡히 하고 있는 기자로 자리 잡았습니다.

아경, 그 문이 다시 열립니다.

‘2021 아경 채용연계형 인턴기자’로 선발되면 42일 동안 편집국 부서에 배치 돼 취재 현장을 누비게 됩니다.

이 기간 동안 쌓은 경험과 취재 노하우는 젊은 당신에게 소중한 밑거름이 될 것입니다.

여러분의 가을을 채용연계형 인턴기자 프로그램이 책임지겠습니다.

지금 도전하십시오.

◆채용형식 : 인턴 6주 평가 통해 수습기자 전환 예정

◆서류접수 : 8월16일(월)~8월29일(일) 24시까지

◆접수방법 : 아시아경제 채용 홈페이지(http://recruit.asiae.co.kr)

◆서류전형 발표일 : 9월6일(월) 채용 홈페이지

◆필기전형 일정 : 9월11일(토) 장소는 추후 공지

◆채용문의 : 아시아경제 인사총무부(02-2200-2196)

*채용 일정 변동 시 추후 공지 예정.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr