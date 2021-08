울산∼무안 ‘동서 하늘길’ 올 가을 임시 열린다 … 하이에어 부정기편 운항

9월17일~10월30일, 금·일요일 왕복 1회

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산을 거점으로 하는 소형항공사 ‘하이에어’가 울산~무안 부정기편 운항에 들어간다.

울산시는 오는 9월 17일부터 10월 30일까지 추석이 낀 시기에 항공사 측이 부정기 동서 노선을 운항한다고 13일 밝혔다.

울산~무안 부정기편은 매주 금요일 오후 6시 10분, 일요일 오전 9시 40분에 울산공항에서 출발해 1시간 후 무안공항에 도착한다.

무안공항에서 출발한 항공기는 매주 금요일 오후 8시 40분, 일요일 오후 12시 10분 울산공항에 도착한다.

하이에어 관계자는 “민족 최대 명절인 추석을 맞아 전남 무안, 나주 등을 방문하는 울산시민에게 교통편익을 제공하기 위해 부정기편을 운항하기로 했다”며, “울산~무안 동서노선 개척을 시작으로 앞으로 노선을 점차 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

하이에어는 울산~김포, 울산~제주 2개 노선 외 5개 노선을 운영하고 있다. 이번 부정기편에는 프랑스의 에어버스(Airbus)와 이탈리아의 레오나르도(Leonardo)의 합작사인 에이티아르(ATR)사의 72-500 기종을 개조한 50인승 항공기가 투입된다.

