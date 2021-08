[아시아경제 이민지 기자] 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 61,000 전일대비 5,800 등락률 +10.51% 거래량 1,915,093 전일가 55,200 2021.08.12 14:21 장중(20분지연) 관련기사 '기관 사랑' 듬뿍 엔터株 날아간다실적 개선세에 순풍탄 엔터 3사1분기 어닝서프라이즈 엔터 3사, 투자 포인트는? close 는 2분기 영업이익으로 104억5200만원을 기록해 전년동기대비 276.9% 늘었다고 12일 공시했다. 매출액은 56% 늘어난 836억원을 기록했고 순손실 16억원을 기록해 적자전환했다.

