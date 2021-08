"버리는 옷에서 플라스틱 뽑는다" 코오롱인더·고양시 협력

코오롱인더스트리-고양시, 업무협약

"폐섬유로 친환경 플라스틱 생산"

[아시아경제 최대열 기자] 코오롱인더스트리가 경기도 고양시와 함께 폐섬유류를 원료로 친환경 플라스틱을 만드는 사업을 하기로 했다. 앞서 일부 지역을 표본으로 정해 적합한지 살펴봤는데 고양시 전 지역을 대상으로 조사키로 했다.

코오롱인더스트리와 고양시는 10일 이 같은 내용을 담은 업무협약을 맺었다. 이에 따라 생활 속 폐섬유류를 친환경 플라스틱(PET)을 생산하는 데 원료로 쓰기로 했다. 폐섬유류는 의류 외에도 가구나 인테리어 등 생활용품에서 버려지는 화학섬유 기반 제품이다. 재활용이 어려워 대부분 소각되거나 매립된다.

앞서 이 회사와 시는 지난해 12월 일부 공동주택에서 폐섬유류 배출량과 재생공법 원료로 적합한지 조사했다. 이번 협약에 따라 고양시 전 지역을 대상으로 발생량을 조사하고 데이터화 작업을 진행키로 했다. 인구 100만이 넘는 특례시로 재생플라스틱 생산원료를 안정적으로 공급받을 수 있을 것으로 회사 측은 내다봤다.

재생 PET는 원유로부터 제조되는 기존 PET에 비해 에너지 소모량과 이산화탄소 배출량을 30~40%가량 줄일 수 있다. 코오롱인더스트리는 폐플라스틱을 활용한 친환경 폴리에스테르 재생기술에 주력해왔다. 기존 열처리를 통한 기계적 공법은 원료인 폐기물에 포함된 불순물을 없애는 데 한계가 있어 활용도가 떨어지는 단점이 있다. 이 회사가 주력하는 화학적 재생공법은 폐기물의 종류나 오염도와 상관없이 고순도 원료를 추출할 수 있다. 오는 2025년이면 본격적 양산이 가능할 것으로 회사는 밝혔다.

한성수 코오롱미래기술원 원장은 "플라스틱 폐기물 재생기술 개발·사업화 분야는 오랜 시간 책임감을 갖고 환경보호와 사업화 두 마리 토끼를 잡기 위해 노력해온 분야"라며 "이번 협업을 시작으로 전국 지자체로 공급처를 늘려 친환경 폐플라스틱 재생 사업을 확대하고 국내외 파트너와 다각도로 협업을 추진하겠다"고 말했다.

