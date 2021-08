[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구경찰청은 4일 코로나19 4차 대유행으로 정부의 강력한 방역대책이 요구되는 가운데 확산방지 및 민원업무의 편의를 높이기 위해 대구청찰청민원실 및 10개 경찰서 민원창구에 양방향 마이크를 확대 설치했다.

대구경찰은 코로나19의 장기화 및 확산 방지를 위한 비말차단 가림막을 설치 했으나 마스크 착용 등 생활방역이 강화되면서 민원인과의 원활한 의사소통에 어려움이 있어 양방향 마이크를 설치하기로 했다.

양방향 마이크는 고령의 민원인에게 작은 목소리로도 대화가 가능해 또렸한 의사소통은 물론 민원실 직원들의 업무처리 효율성도 증대되었다.

김진표 대구경찰청장은 “코로나19로 인해 우리 사회 전반의 많은 변화가 생겨났다”면서 “경찰도 이에 맞는 빠른 대응으로 민원인의 소리에 귀 기울여 민원 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

