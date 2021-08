스폰티니 8호점 삼성중앙점 문 열어

[아시아경제 문혜원 기자] 스타럭스의 이탈리아 대표 피자 브랜드 스폰티니는 최근 8호점인 서울 삼성중앙점을 오픈했다고 3일 밝혔다.

1953년 밀라노에서 탄생한 스폰티니는 오랜 시간 슬라이스 피자의 대명사로 전 세계의 주목을 받아왔으며, 국내에서도 런칭 이후 꾸준한 사랑을 받고 있다.

스폰티니 코리아는 이탈리아에서 공수한 밀가루, 토마토소스, 치즈를 사용하고 있으며 60여년간 이어진 이탈리아 밀라노 레시피를 그대로 고수해 현지와 똑같은 맛을 구현하고 있다.

국내 첫 블랙 컬러 매장인 스폰티니 삼성중앙점은 스폰티니의 대표 메뉴인 ‘마르게리따’, ‘스폰티니 1953(엔초비)’ 등 조각 피자뿐만 아니라 다른 지점에서는 만날 수 없었던 특별한 ‘펍 메뉴’를 선보인다. 에그인헬, 까망베르 감자튀김 등 이탈리안 스타일 펍 메뉴는 오후 6시 이후에 주문할 수 있다.

스폰티니 삼성중앙점은 매일 오전 11시부터 오후 10시까지 운영되며 쿠팡이츠와 배달의민족을 통해 배달 서비스도 제공한다.

