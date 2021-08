화순군 ‘어린이 구강보건 사업’ 추진

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 10일부터 2주간 지역 어린이집과 유치원을 대상으로 ‘어린이 구강보건 사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.

군 보건소는 지역 내 어린이집과 유치원 16곳을 직접 방문해 구강보건 교육과 불소도포를 실시한다.

불소도포 대상은 만 5~7세 아동이며 보호자의 사전 신청·동의가 필요하다.

불소도포는 치아 표면을 단단하게 해주고 세균의 효소 작용을 억제해 초기 충치 진행 억제, 충치 면역력 향상에 중요한 역할을 한다.

아동의 눈높이에 맞춘 구강보건 교육도 진행한다.

군 보건소는 치아 모형 등 다양한 교육 매체를 활용한 구강보건 교육을 통해 구강 건강의 중요성을 인식시킨다는 계획이다.

코로나19 확산 추이에 따라 ‘어린이 구강보건 사업’ 일정은 조정될 수 있다.

보건소 관계자는 “어려서부터 올바른 구강관리 습관을 갖는 것이 중요하다”며 “가정에서도 아이들이 식사나 간식 후, 잠자기 전에 반드시 양치를 하도록 관리해 달라”고 말했다.

