코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세

코스닥 1%대 낙폭…1030선까지 밀려

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피가 1% 안팎의 낙폭을 나타내고 있다. 코스닥의 낙폭은 1%를 넘어섰다.

30일 오후 1시56분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.98%(31.67포인트) 하락한 3210.98을 기록했다. 이날 오후 12시43분 3204.40까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어지고 있다. 이날 외국인과 기관은 각각 2834억원, 6077억원을 순매도했다. 개인은 8748억원을 순매수했다.

철강금속을 제외한 모든 업종이 하락했다. 운수장비의 낙폭은 1.60%로 가장 컸다. 이어 운수창고(-1.48%), 의약품(-1.40%), 금융업(-1.30%), 유통업(-1.29%) 순으로 떨어졌다. 철강금속은 2.10% 상승했다.

LG화학을 제외한 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 740,000 전일대비 25,000 등락률 -3.27% 거래량 234,179 전일가 765,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close 의 하락폭은 2.75%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 2,400 등락률 -2.78% 거래량 1,855,505 전일가 86,300 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close (-2.20%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 6,000 등락률 -2.29% 거래량 403,436 전일가 261,500 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close (-2.10%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 898,000 전일대비 13,000 등락률 -1.43% 거래량 61,430 전일가 911,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close (-1.32%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 3,000 등락률 -1.35% 거래량 604,175 전일가 222,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락현대차그룹-정몽구재단, 스타트업 3곳과 친환경 프로젝트 추진장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발 close (-1.13%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 434,000 전일대비 5,500 등락률 -1.25% 거래량 424,464 전일가 439,500 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close (-1.02%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 1,000 등락률 -0.88% 거래량 1,526,466 전일가 114,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 호실적인데..내리막 계속되는 SK하이닉스PC용 D램 가격, 2년여 만에 4달러대 진입…낸드도 3년 만에 최고치중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락 close (-0.44%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 8,346,665 전일가 79,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 PC용 D램 가격, 2년여 만에 4달러대 진입…낸드도 3년 만에 최고치중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락“삼성” 반도체 핵심사업 인수한 ‘ㅇㅇㅇ’! 주가 고공행진! close (-0.38%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 1,410,341 전일가 148,500 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close (-0.34%) 순이었다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 4,000 등락률 +0.48% 거래량 251,504 전일가 835,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발LG화학, 2분기 또 사상 최대 실적…"분리막 사업 인수·배터리 수주 잔고 180조원"(종합) close 은 0.96% 올랐다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 1.20%(12.48포인트) 하락한 1031.65를 기록했다. 이날 상승 출발했던 코스닥은 오후 12시45분 1030.78까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 1262억원, 1115억원을 순매도했다. 개인은 2514억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 디지털콘텐츠의 하락폭은 3.17%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(-2.11%), IT S/W&SVC(-1.99%), 방송서비스(-1.91%), 화학(-1.52%) 순으로 하락했다. 일반전기전자(0.25%), 건설(0.03%), 섬유·의류(0.01%) 등 순으로는 올랐다.

대부분 시총 상위 10개 종목들이 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 74,600 전일대비 3,800 등락률 -4.85% 거래량 481,123 전일가 78,400 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close 의 낙폭은 5.48%로 가장 컸다. 이어 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,000 전일대비 3,600 등락률 -3.85% 거래량 2,406,722 전일가 93,600 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close (-3.95%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 139,200 전일대비 4,400 등락률 -3.06% 거래량 158,598 전일가 143,600 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close (-2.79%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 70,000 전일대비 2,000 등락률 -2.78% 거래량 667,584 전일가 72,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close (-2.50%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,100 전일대비 2,600 등락률 -3.14% 거래량 123,815 전일가 82,700 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close (-2.18%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 108,100 전일대비 2,900 등락률 -2.61% 거래량 551,615 전일가 111,000 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close (-2.16%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 163,300 전일대비 3,200 등락률 -1.92% 거래량 120,006 전일가 166,500 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발강호성 CJ ENM 대표 "K-콘텐츠로 디지털 통상에 기여" close (-2.10%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 418,100 전일대비 5,400 등락률 -1.28% 거래량 27,600 전일가 423,500 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close (-1.28%) 순이었다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 289,100 전일대비 4,700 등락률 +1.65% 거래량 470,444 전일가 284,400 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나 close (1.34%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,050 전일대비 250 등락률 +0.70% 거래량 1,732,183 전일가 35,800 2021.07.30 14:20 장중(20분지연) 관련기사 중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락장 열리자마자 외국인·기관 매도세…코스피 하락 출발코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락 close (0.84%)는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr