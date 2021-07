화순군, 내달 31일까지 ‘취업 스터디 그룹’ 참여자 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 ‘청년 일자리 카페’에서 운영하는 취업 스터디 그룹 참여자를 모집한다고 28일 밝혔다.

앞서 군은 지난 3월부터 청년 주도 일자리 탐색 프로그램인 취업 스터디 그룹을 운영하고 있다.

상반기 취업 스터디 그룹에 청년 20명이 참여해 매주 스터디를 하며 집중적인 구직 훈련을 했고, 이 중 2명은 취업에 성공했다.

하반기에도 정원 20명을 모집해 운영하며 신청은 내달 31일까지 전화 또는 방문해 신청하면 된다.

군은 스터디 그룹을 통해 1:1 적성검사, 스터디 그룹 커리큘럼 지원, 각종 구직정보 등을 제공할 계획이다.

공기업 채용 분석 특강도 접수하고 있으며 내달 17일 오후 7시 윤종세 더봄 교육디자인 연구소 대표가 강사로 나서 온라인 라이브 특강으로 진행할 예정이다.

군은 청년의 취업을 지원하기 위해 청년 일자리 카페를 운영 중이다.

올해 상반기에는 청년 구직자 82명이 일자리 카페에 등록하고 기본·심층 상담, MBTI 성격 유형 검사, 취업 특강 등 구직 전반 활동에 적극적으로 참여했다.

일자리 카페는 취업을 희망하는 청년 구직자(만 18세 ~ 39세)면 누구나 이용할 수 있으며 일자리 카페는 드롭탑 화순점 2층에서 평일 오후 1시부터 오후 6시까지 운영한다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr