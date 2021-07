[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 52,100 전일대비 300 등락률 +0.58% 거래량 1,076,839 전일가 51,800 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고[클릭 e종목]KB금융, 창립이래 최초 중간배당 결정카카오뱅크 공모가 3만9000원 확정…금융주 1위 등극 가능성↑ close =자회사 국민은행에 인도네시아 보소와그룹이 인도네시아 자카르타 지방 중앙법원에 제기한 손해바상청구소송을 취하했다고 공시.

◆ 제주은행 제주은행 006220 | 코스피 증권정보 현재가 6,690 전일대비 10 등락률 +0.15% 거래량 48,793 전일가 6,680 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 제주은행, 2분기 영업익 81억원…전년 比 3.15% ↓금리상승기엔 무조건 은행주?내일이 더 기대되는 초특급 유망주들! 지금 확인하세요 close =2분기 영업이익으로 81억원을 기록해 전년동기대비 3% 줄었다고 공시. 매출액은 8% 감소한 500억원, 순이익은 62억원으로 1.5% 감소.

◆ 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,682,550 전일가 16,350 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 두산인프라코어, 2분기 영업익 1091억원…전년 比 19.4% ↑국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =2분기 영업이익으로 1091억원을 기록해 전년동기대비 15% 늘었다고 공시. 매출액은 13% 성장한 1조2512억원, 순이익은 1560억원으로 99% 증가.

◆ 한신공영 한신공영 004960 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 150 등락률 +0.62% 거래량 25,910 전일가 24,250 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-31일장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 한신공영, 단기차입금 640억원 증가 결정 close =고용노동부로부터 토목건축사업에 대해 오는 10월 29일까지 영업정지 요청을 받았다고 공시.

◆ 호전실업 호전실업 111110 | 코스피 증권정보 현재가 13,950 전일대비 200 등락률 -1.41% 거래량 20,216 전일가 14,150 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]호전실업, 포스트 코로나 저평가 의류株…초호황 국면 영업익 13배 "호전실업, 애슬레저 시장 성장 따른 수혜"“코로나19로 소비 패턴 변화… 1분기 경기 관련 소비재 주목” close =운영자금 조달을 위해 150억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

