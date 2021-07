이재명 "과도한 흑색선전 그만…당에서 제재해야"

검증 대상·방식은 무한…'아름다운 경선' 이뤄져야



선거운동 불리해도 지사직 사퇴는 바람직하지 않아

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 대선 예비후보인 이재명 경기도지사가 과도한 흑색선전은 그만해야 한다고 주장했다.

이 지사는 25일 더불어민주당 광주광역시당에서 기자간담회를 열고 "검증의 대상이나 방식은 제한이 없어야 하지만 허위와 왜곡에 대한 흑색선전이 있어서는 안된다"고 말했다.

그는 "민주당 경선은 아름답고 정확한 검증이 이뤄져야 하지만 흑색선전이 과도해져 안타깝다"며 "당 차원에서 지나친 네거티브에 대해 제재를 해줬으면 한다"고 밝혔다.

더불어 "사회적 약자에 대한 할당제는 반드시 필요하다"면서 "예를 들어 대학 수시제도가 통계적으로 사회적 약자에게 유리하지만 '면접관의 생각이 반영되지 않겠나'라는 의심 때문에 정시를 선호한다"고 설명했다.

이어 "청년들이 친구와 경쟁을 하는 것이 아니라 증오하게 되는 상황이 발생한다"며 "경쟁이 곧 분열을 낳게된다. 정치권이 이런 부분을 보듬어야 하는데 기회총량을 늘려서 과도한 경쟁을 막을 필요가 있다"고 강조했다.

과거 자신과 현재의 자신을 분석하기도 했다.

이 지사는 "4년 전에는 계곡에 구르던 모난 돌이어서 많이 맞고 그만큼 상처도 많이 받았다. 이러한 부분이 국민들께서 저를 매우 거친 사람으로 보시는 것 같다"며 "지금은 강가에 있는 둥근 돌이 됐다. 하지만 돌의 본질에는 변함이 없다"고 강조했다.

또 "성남시장과 경기도지사를 하면서 부드러운 것이 강한 것보다 더 힘이 있다는 사실을 알게 됐다"면서 "대표적으로 계곡 정비를 들 수 있는데 타협과 설득, 소통에 주력하면서 결과적으로 물리력을 동원해 철거하는 것보다 더 빨리 진행됐다. 일부 주민들께서는 철거에 그치지 않고 살 길을 찾아준 것에 대해서 감사 말씀을 전하기도 했다"고 설명했다.

이와 함께 "이 시대의 리더의 과제는 대화와 소통을 통해 문제를 해결해야 한다"며 "현재는 이재명처럼 야전에서, 또 실전에서 경험이 있어야 한다. 대한민국의 민주주의는 호남이 중심이었고 앞으로도 그럴 것"이라고 분석했다.

선거 운동에 불리함이 있어도 지사직은 유지하겠다는 입장을 내비쳤다.

이 지사는 "지사직을 수행하면서 선거운동을 하자니 제약이 많다"며 "하지만 경선이 끝나기 전까지는 사퇴하는 것이 바람직하지 않다고 본다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr