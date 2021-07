[아시아경제 임혜선 기자] 농심은 ‘배홍동 만능소스’를 23일 출시한다. 배와 홍고추 동치미로 매콤한 맛을 낸 배홍동비빔면의 소스를 별도로 담은 제품이다.

농심 배홍동 만능소스는 비빔밥이나 회덮밥 등의 비빔소스는 물론 해산물과 육류 등의 볶음소스, 삼겹살이나 회를 찍어 먹는 디핑소스 등 다양한 방식으로 즐길 수 있다. 농심은 여러가지 요리에 활용할 수 있도록 기존 배홍동비빔면 소스 대비 점도를 높이고 매콤한 맛을 한층 살렸다.

배홍동비빔면은 올 여름 비빔면 시장을 사로잡기 위해 농심이 선보인 야심작으로, 120일만에 2500만 개가 판매됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr