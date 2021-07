에어부산, 지역 고교생 대상 진로 체험 프로그램 성료

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 15 등락률 +0.44% 거래량 127,067 전일가 3,380 2021.07.23 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일에어부산, 300억원 규모 전환사채 발행에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터 close 은 지난해에 이어 올해 지역 고교생을 대상으로 ‘꿈담기 드림교실’ 진로탐색 프로그램을 실시했다고 23일 밝혔다.

에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 15 등락률 +0.44% 거래량 127,067 전일가 3,380 2021.07.23 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일에어부산, 300억원 규모 전환사채 발행에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터 close 의 ‘꿈담기 드림교실’은 부산시 교육청이 지역의 미래 인재 양성 및 진로체험 활성화를 위해 만든 ‘꿈담기(꿈을 담아내는 기업)진로체험 프로그램‘의 일환이다. 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 15 등락률 +0.44% 거래량 127,067 전일가 3,380 2021.07.23 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일에어부산, 300억원 규모 전환사채 발행에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터 close 은 항공 관련 직업을 희망하는 학생들에게 기업 탐방과 직무 체험 기회를 제공해 진로 설계에 도움을 주고자 2019년 부산시 교육청과 업무협약을 맺고 매년 해당 프로그램을 진행해오고 있다.

올해 꿈담기 드림교실은 지난 20일부터 22일까지 3일간 고교생 15명이 참가했다. 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 15 등락률 +0.44% 거래량 127,067 전일가 3,380 2021.07.23 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일에어부산, 300억원 규모 전환사채 발행에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터 close 은 캐빈승무원의 직무 교육 과정을 학생들의 눈높이에 맞도록 재구성해 승객 브리핑, 응급처치, 기내 화재진압, 비상 슬라이드 이용법, 기내 서비스 실습 등을 진행해 학생들이 쉽게 이해하고 참여할 수 있었다고 설명했다.

에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,395 전일대비 15 등락률 +0.44% 거래량 127,067 전일가 3,380 2021.07.23 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일에어부산, 300억원 규모 전환사채 발행에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터 close 관계자는 “지역에서는 그동안 항공 관련 직무체험이 흔치 않았는데 이러한 프로그램들을 통해 지역 청소년·청년들에게 꿈을 키울 수 있는 기회를 제공할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “이들이 향후 항공산업의 주역이 될 수 있도록 교육 프로그램을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr