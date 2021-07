[동정] 대한국토도시계획학회·LH 공동 '2021 통일국토아카데미' 개최

[아시아경제 김소영 기자] 대한국토도시계획학회(회장 김현수)는 한국토지주택공사(LH, 사장 김현준)와 공동으로 '2021 통일국토아카데미'를 개최한다.

학회는 북한의 토지와 도시문제를 이해하고, 한반도 국토공간의 미래비전 모색을 통해 남북교류 활성화에 대비한 통일국토·도시 분야 전문가양성을 위한 교육과정을 운영한다.

교육은 내달 18일부터 10주간 진행되며, 수강생은 학회 홈페이지를 통해 8월9일까지 모집한다. 총 20강의로 진행되는 이번 아카데미는 공공, 민간, 학계 및 연구기관 종사자를 대상으로 한다.

김현수 대한국토도시계획학회 회장은 "이번 아카데미를 통하여 국민 각계각층의 참여를 통해 남북교류협력을 통한 국토 및 도시조성에 대한 올바른 이해를 전달하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "한반도 국토와 도시에 대한 국민의 관심을 제고하여 남북교류협력분야의 필요성을 인식하고 저변을 확대하는 움직임이 필요하다"고 밝혔다.

