[아시아경제 나주석 기자] 미국 내 코로나19가 재확산되면서 미국 기업들의 정상화 계획도 차질을 빚고 있다. 직원들의 사무실 복귀 시기 등을 늦추는 등 추가 대응에 나서고 있다.

블룸버그통신에 따르면 19일(현지시간) 애플이 9월 초로 잡혔던 직원들의 사무실 복귀 일정을 최소 1개월 이상 늦추기로 했다. 당초 애플은 9월 초부터는 최소 일주일에 3회 이상 출근 방침을 적용하려 했지만 코로나19 델타 변이가 확산 양상을 보이면서 복귀 일정을 10월 이후로 늦추기로 했다.

코스트코 역시 오는 26일부터는 고령자 등 감염 취약 계층을 위한 특별 영업시간 등을 종료하려 했지만, 재확산 양상을 보임에 따라 연장하기로 했다.

미국 내 코로나19 주간 평균 확진자는 3만명꼴로 빠르게 늘고 있다. 광범위한 백신 접종 후 확진자 숫자가 소강 국면을 보였지만 최근 급증 양상을 보인 것이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr