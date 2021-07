코로나19 대규모 확산세가 이어진 20일 서울 강서구보건소 선별진료소에서 의료진이 신속한 검사를 위한 QR코드 스캔 전자문진표 작성을 안내하고 있다. 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 일일 신규 확진자는 1278명으로 2주째 네 자릿수를 기록했다./김현민 기자 kimhyun81@

