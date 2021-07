'대통령 피살' 아이티, 권력다툼 봉합되나…임시총리 물러나기로

아이티 시민사회 "외국 세력의 정치개입" 반발

당분간 국정 혼란 이어질 듯

[아시아경제 김수환 기자] 조브넬 모이즈 대통령 피살 후 아이티 국정을 책임져온 클로드 조제프 임시총리가 결국 물러나기로 했다.

조제프 총리는 19일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와의 인터뷰에서 총리직에서 물러나기로 했다고 밝혔다.

마티아스 피에르 아이티 선거장관도 조제프 총리의 사퇴를 확인했으며, 아리엘 앙리 총리 지명자가 대신 취임한다고 밝혔다고 AP통신이 전했다.

이로써 지난 7일 모이즈 대통령이 암살된 후 벌어진 '두 총리'의 권력 다툼은 일단락될 것으로 보인다.

지난 4월 전임 총리의 사퇴 후 '임시 총리'로 취임한 조제프 총리 겸 외교장관은 모이즈 대통령 피살 후 스스로 국정 전면에 나섰다.

그러나 엄밀히는 총리가 헌법상 대통령직 승계 대상이 아닌 데다 모이즈 대통령이 숨지기 이틀 전 새 총리를 지명한 상태였기 때문에 조제프의 총리직 수행 자체를 놓고도 논란이 제기됐다.

미처 취임하지 못한 총리 지명자인 71세의 신경외과 의사 앙리는 언론과의 인터뷰에서 자신이 정당한 아이티 총리라고 주장했다.

이어 유엔, 미주기구(OAS) 특사와 유럽연합(EU), 미국, 프랑스, 독일, 브라질, 캐나다, 스페인 등의 아이티 주재 대사들로 이뤄진 '코어그룹'은 지난 17일 성명을 내고 앙리 지명자가 총리직을 수행할 것을 권고했다.

조제프 총리는 이날 WP 인터뷰에서 지난 한 주간 앙리 지명자와 따로 만나 이 문제를 논의했으며, 18일 결국 "국가를 위해" 자신이 사퇴를 결심했다고 전했다.

그는 "나를 아는 이들은 모두 내가 싸움이나 힘겨루기에 관심이 없다는 것을 알 것"이라며 "모이즈 대통령은 내 친구였다. 난 그를 위해 정의를 실현하는 데에만 관심이 있을 뿐"이라고 말했다.

그는 또 "오는 20일 앙리 지명자가 신임 총리로 취임할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

하지만, 아이티 시민사회는 조제프 총리와 앙리 지명자 간 합의가 미국 등 국제사회가 인위적으로 개입한 결과라고 비판하고 있다. 이들은 조제프 총리와 앙리 지명자 모두 모이즈 대통령과 가까운 인물로써 아이티 내 권위주의의 부상과 갱단 폭력 확산의 책임으로부터 자유롭지 않다고 지적했다.

외신에 따르면 아이티 국민들은 국제사회가 앙리 지명자를 지지한 데에 비판적 목소리를 내놓고 있다며 새로운 임시 정부 구성을 촉구하고 있다.

아이티의 한 사회운동가는 WP와의 인터뷰에서 "국제사회가 우리의 목소리를 경청하길 바란다"며 "그 어떤 외국 세력도 우리의 지도자가 누가 될 것인지 결정할 수 없는 것"이라고 강조했다.

한 상원의원 역시 "외국 세력에 의한 정치 개입이 발생하고 있다"며 "아이티 국민들의 이익을 배반하는 결과를 낳고 있다"고 비판했다.

아울러 대통령 권한대행직을 놓고도 아이티와 국제사회 간 불협화음이 이어지고 있다. 아이티 상원의원들은 조세프 램버트 상원의장을 대통령 권한대행으로 선출했지만 국제사회는 이를 인정하지 않고 있다.

램버트 의장은 앙리 지명자가 모이즈 대통령 측근들을 영입하며 "당파적인" 정부를 구성하고 있다고 비판하며 "국가적 합의점을 찾는 것이 먼저"라고 강조했다.

이에 아이티 내 권력다툼이 일단락됐어도 정국 혼란은 잦아들지 않을 것이라는 우려가 나온다.

