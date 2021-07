왓챠, 칸 황금종려상 '티탄' 등 극장 개봉 후 공개

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠는 제74회 칸영화제 황금종려상과 감독상 수상작인 ‘티탄’과 ‘아네트’를 극장 개봉 후 스트리밍 서비스할 계획이라고 19일 밝혔다.

올해 왓챠는 공포 영화 ‘로우’를 연출한 줄리아 뒤쿠르노 감독의 신작 ‘티탄’과 ‘퐁네프의 연인들’로 유명한 레오 까락스 감독의 9년 만의 신작 ‘아네트’의 수입 및 배급 계약을 체결했다. 두 작품은 칸 영화제 경쟁 부문에 이름을 올리며 작품성을 입증했으며, ‘티탄’이 황금종려상을, ‘아네트’가 감독상을 수상하며 국내 개봉에 대한 기대를 높이고 있다.

왓챠 관계자는 “왓챠가 수입한 2개 작품이 칸 영화제에서 쾌거를 이뤘다는 점에서 자부심을 느낀다”며 “다양하고 작품성 있는 영화를 국내에 선보이기 위해 노력해왔고, 뛰어난 스토리 전개와 구성을 보여주는 탁월한 작품을 국내 극장은 물론 스트리밍 서비스로 선보일 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

왓챠는 칸영화제 주목할 만한 시선 부문에 초청된 ‘애프터 양’ 역시 수입했으며, ‘티탄’, ‘아네트’와 함께 극장 개봉 후 스트리밍 서비스할 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr