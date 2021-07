광주 서구의회 '장기요양요원 처우 개선 등 조례안' 의결

김수영 의원 발의

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회는 김수영 의원이 발의한 ‘광주광역시 서구 장기요양요원 처우 개선 및 지위 향상에 관한 조례안’이 최종 의결됐다고 18일 밝혔다.

인구 고령화가 가속화돼 노인 돌봄의 중요성이 증가하고 장기요양요원의 수도 날로 증가하고 있는 추세지만 이들의 처우 개선, 복지 향상은 제도화 되지 못한 상황이다.

이에 김 의원은 ‘장기요양요원 처우 개선 및 지위 향상에 관한 조례안’을 이번 임시회를 통해 발의했다.

조례는 ▲장기요양요원의 처우 개선 및 지위 향상을 위한 세부시행계획 수립 ▲처우 개선, 복지 향상을 위한 사업 추진 ▲장기요양기관의‘근로기준법’등 근로관계법령 준수와 폭언·폭행·성희롱·성폭력으로부터 장기요양요원 보호 노력 등을 규정했다.

김 의원은 “고령화 사회에서 노인 복지의 최 일선에서 노력하고 있는 사람들이 바로 장기요양요원들이다. 이들의 복지 향상은 바로 돌봄 노동의 가치를 인정하는 것”이라며 “조례 제정을 시작으로 장기요양요원을 위한 다양한 처우 개선 사업 추진 및 자긍심 고취를 위해 관련 부서와 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.

