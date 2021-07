더리터, 콜라겐·프로틴 여름 건강음료 출시

[아시아경제 문혜원 기자]커피 프랜차이즈 더리터는 건강한 여름을 보내기 위해 ‘Beauty&Health THE하기’ 콘셉트의 ‘콜라겐 THE하기’와 ‘프로틴 THE하기’ 신메뉴를 출시한다고 15일 밝혔다.

신메뉴는 건강한 여름을 보내기 위한 이들에게 단백질 등 필수 영양분을 공급하기 위해 준비한 음료다. 특히 코로나 팬데믹으로 실내 생활과 홈트레닝 수요가 높아진 가운데 건강음료로 적격이다.

‘콜라겐 THE하기’는 비타민과 저분자 피쉬콜라겐이 함유된 건강 음료다. 흡수율이 높은 저분자의 피쉬콜라겐은 피부 수분 보충에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 또한 상큼한 자몽과 리치향의 쉐이크로 출시하기 때문에 여성들에게 높은 호응을 얻을 것으로 예상된다.

‘프로틴 THE하기’는 WPC 단백질 80%로 만든 프로틴 음료다. 쉐이크 형태로, 바쁜 일상에서 식사대용으로도 마실 수 있다. WPC(농축유청단백질)는 근육량과 근력 유지에 필요한 양질의 단백질이 함유됐다.

