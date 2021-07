오아시스마켓·메쉬코리아 손잡았다…퀵커머스 합작사 '브이' 설립

[아시아경제 김유리 기자] 새벽배송기업 오아시스마켓과 IT 물류 브랜드 부릉을 운영하는 메쉬코리아가 손잡고 퀵커머스 사업에 본격 진출한다.

오아시스마켓은 15일 메쉬코리아와 퀵커머스 종합서비스 기업인 '주식회사 브이(V)'를 설립한다고 밝혔다. 단순 사업적 협력이 아닌 합작법인(JV)을 설립해 양사 시너지를 극대화한다는 계획이다. 오아시스마켓은 "유니콘을 앞둔 두 기업이 각각의 지분을 출자해 합작회사를 만드는 사례는 국내 최초"라고 말했다.

새로 출범하는 퀵커머스 종합서비스 기업 '브이'는 올 하반기 새벽배송 서비스와 실시간 퀵커머스를 결합한 새로운 B2C 플랫폼을 신규 구축한다. 식음료 배송과 장보기 주문 이외에도 의류, 도서, 애견상품 등 신속 배송 상품군을 늘리고 서비스 지역 역시 단기간 내 전국으로 확대한다는 계획이다.

양사는 전국 규모의 온·오프라인 물류 인프라와 상품 소싱 경쟁력, 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 하는 실시간 유통 물류 운영 능력을 통합한다를 방침이다. 새벽배송 및 퀵커머스를 중심으로 내년 200조원 규모로 성장이 전망되는 e커머스 시장을 주도하겠다는 목표다.

합작사에는 김영준 오아시스마켓 의장과 유정범 메쉬코리아 대표가 각자 대표로 경영에 참여한다. 합작사의 설립 자본금은 50억원이며 지분율은 오아시스마켓이 50%+1주, 메쉬코리아가 50%-1주를 보유한다. 양사는 철저한 상호 협의로 공동 경영을 해나간다는 방침이다.

김영준 오아시스마켓 의장은 "차별화된 퀵커머스 서비스를 구현하기 위해 IT물류전문 기업인 메쉬코리아와 합작회사를 설립하게 됐다"며 "마트 장보기와 배달주문에 대한 신속 배송은 물론 모든 상품을 신속하게 배송하는 종합 퀵커머스 기업으로 성장시킬 예정"이라고 강조했다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "국내를 포함한 글로벌 e커머스 시장은 특정 기업 홀로 경쟁하고 생존할 수 없는 복잡한 구조로 빠르게 변화되고 있다"며 "오랜 시간 e커머스 시장 공략을 위해 인프라 및 솔루션 구축, 상품 소싱 등 본질에 집중해 온 양사의 시너지는 퀵커머스 시장의 주도권을 쥘 수 있는 충분한 경쟁력을 갖췄다고 확신한다"고 말했다.

한편 2011년 설립된 오아시스마켓은 10년 이상 유통 물류 경험을 갖고 있다. 수도권 등 주요 지역에 42개 직영 매장을 운영하고 있으며 2018년 신선식품 새벽배송 서비스 사업에 진출, 업계 3위권에 위치했으며 업계 유일한 흑자 기업이다. 최근 7500억 원의 기업가치로 500억원 규모 신규 투자를 유치한 바 있다.

메쉬코리아는 전국 450개 물류 인프라를 보유하고 있다. 최근 김포 풀필먼트센터(FC)의 확장 오픈과 더불어 도심형물류거점 마이크로풀필먼트센터(MFC)를 서울 강남과 송파에 가동 중이다. 카카오커머스, 위메프오 등과 협업해 실시간 배송 및 라이브커머스 등 다양한 퀵커머스 서비스를 선보이며 업계의 주목을 받고 있다. IT와 빅데이터 솔루션을 토대로 상품 주문부터, 배송, 재고관리, 반품까지 통합 관리하며 네이버와 GS리테일, 현대차의 대규모 투자를 성공적으로 이끌었다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr