목포공공도서관, 여름학기 평생학습 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포공공도서관은 15일 유아부터 청소년을 대상으로 2021년 여름학기 평생학습 강좌 수강생을 모집한다고 밝혔다.

이번 강좌는 오는 27일부터 9월 4일까지 운영하며 신규 강좌 제안과 희망 강좌 수요조사 결과를 반영했다.

강좌 내용은 ▲과학실험 ▲키즈요리교실 ▲주산자격증반 ▲게임코딩 ▲손뜨개 교실 등 총 19개 강좌로 개설했다.

수강 신청은 도서관 홈페이지에서 선착순으로 가능하며, 수강료는 무료이다. 기타 자세한 사항은 운영기획과로 문의하면 된다.

오준경 관장은 “목포공공도서관의 방학 강좌는 인기가 많아 매번 조기 마감이 되고 있다”며 “앞으로도 다양하고 알찬 내용으로 구성해 학생이 배우며 즐거움을 찾는 도서관이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

