롯데푸드, 신입사원 채용 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드는 18일까지 신입사원 채용 접수를 진행한다.

모집직무는 ▲경영지원 ▲마케팅 ▲기술 ▲영업관리 ▲생산관리 ▲품질관리 총 6개 직무다.

신입사원 지원서 접수기간은 18일 23시까지다. 지원자격은 2021년 8월 입사 가능한 학사 이상 학위 취득자 및 8월 졸업예정자다. 해외 여행 및 건강상 결격사유가 없어야 하고 남성은 병역필 혹은 면제자의 경우 지원이 가능하다. 국가보훈대상자 및 장애인은 관련 법률에 의거해 우대한다. 직무별 자격 요건은 채용 공고에서 자세히 확인할 수 있다.

전형절차는 ▲지원서접수 ▲서류전형 ▲인적성진단(L-TAB, 온라인진행) ▲면접전형(역량/PT/인성) ▲평판조회 및 처우협의 ▲건강검진 순이다. 면접은 코로나19 상황에 따라 비대면으로 진행될 수 있다. 자세한 내용은 롯데그룹 채용 홈페이지에서 확인하면 된다.

롯데푸드는 1958년 설립된 롯데그룹의 종합식품회사로 빙과, 식품소재, 식자재, 육가공, 유가공, 가정간편식(HMR) 등 다양한 식품 사업을 영위하고 있다. 오랜 역사 동안 다양한 제품으로 국민 식생활 수준을 높여오며 국내 식품 산업을 선도하고 있다.

롯데푸드 관계자는 “앞으로도 다양한 직무에서 새로운 인재들의 채용을 이어나갈 것”이라며 “식품업계의 미래를 함께 만들어갈 인재들의 많은 관심과 지원 부탁드린다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr