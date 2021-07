장성군, 15일 김찬휘 위드위드 대표 초청 아카데미 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 15일 문화예술회관 소공연장에서 김찬휘 청년플랫폼 위드위드 대표를 초청해 제1134회 21세기 장성아카데미를 개최한다고 13일 밝혔다.

김찬휘 대표는 서울대학교 경제학과를 졸업 후 수험생들에게 영어를 가르치며 다수의 책을 집필한 스타 강사라는 남다른 이력을 가졌다.

지난 2015년 정치경제연구소 대안의 부소장을 시작으로 민주열사박종철기념사업회 이사, 청년플랫폼 위드위드 대표, 기본소득한국네트워크 운영위원, 비례민주주의연대 공동대표 등으로 활발히 활동 중이다.

또 유튜브 채널을 개설해 정치, 경제, 사회 주요 이슈와 관련된 영상을 올려 대중들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이날 강연에서는 한국의 노동 환경, 노동 중독, 자산과 소득 불평등을 알아보고, 노동 시간을 줄이고 삶의 균형을 유지하면서도 경제에 충격을 주지 않는 방법이 무엇인지에 대해 이야기할 예정이다.

장성아카데미는 매월 첫째, 셋째 주 목요일 오후 4시 30분부터 6시까지다.

강연은 군 누리집(홈페이지)에서 사전 예약을 통한 현장 참여가 가능하며 군 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 중계도 병행한다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr