코웰패션, 로젠택배 3400억에 인수…패션커머스 강화

국내 택배시장 점유율 4위 로젠택배 지분 100% 취득

대명화학 그룹 내 관계사들과의 통합물류플랫폼 구축

[아시아경제 임혜선 기자] 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 이 로젠택배 지분 100% 인수를 결정했다고 9일 밝혔다. 자회사 특수목적회사(SPC) CF인베스트먼트를 통해 홍콩계 사모펀드인 베어링프라이빗에쿼티가 보유하고 있는 지분 100%를 취득하는 주식양수도계약서를 체결했다. 인수금액은 3400억원이다.

로젠택배는 국내 택배시장 점유율 4위 업체다. 지난해 기준 매출액 5128억원으로 최근 5년간 연평균 성장률은 14%이다. 로젠택배는 중소형화주에 특화된 물류플랫폼을 구축하고 있어 불규칙한 크기의 물량소화에 강점을 가지고 있다. 전체 취급물량의 75%가 중소형화주 물량이고, 85%가 e커머스 채널에서 창출된 물량으로 구성돼 있는 점은 대기업계열 택배 3사와는 분명 차별화되는 부분이다.

코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 은 로젠택배 지분인수 결정요인으로 "이커머스의 지속적 확대로 인한 택배산업 본연의 성장과 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 이 속한 대명화학 그룹 내 관계사들과의 통합물류플랫폼 구축을 통한 패션커머스 강화"라고 밝혔다.

먼저 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 은 생활패러다임 변화에 따른 택배산업의 성장성에 주목했다.

1인 가구와 맞벌이 가구의 증가, 비대면 소비의 확산, 산지직배송 및 해외직구 확산 등으로 이커머스 시장규모는 2019년부터 2024년까지 연평균 16.3% 증가할 것으로 예상된다. 또한 통계청 자료에 의하면 국내 온라인 쇼핑몰 거래액은 지난해 약 160조 원 규모로 2017년 대비 69% 증가하였다. 로젠택배의 물동량 중 85% 이상이 이커머스 쇼핑에서 발생하는 것을 감안할 때 시장 성장에 따른 지속적인 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상된다.

더불어 택배운송가격 정상화 흐름이 더해져 택배산업의 환경은 우호적으로 변화하고 있으며 변화된 환경과 로젠택배만이 보유한 차별화된 서비스로 로젠택배의 가치는 더욱 커질 것으로 전망된다. 올 하반기 부천터미널의 3차 투자를 완료하고 오토소터기를 추가 설치해 수도권 성장 물량에 대처한다.

코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 은 자사와 대명화학 그룹 내 이커머스 관계사들과의 인프라 구축으로 패션커머스를 강화할 계획이다.

우선 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 의 자사몰인 ' 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 닷컴'과의 시너지를 기대한다. 비대면 채널매출 기여도가 높은 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 은 온라인채널 매출 기여도가 지난해 16%로 점진적으로 성장하고 있다.

대명화학 그룹에서 운영하는 패션플러스, 스타일크루, 모다아울렛몰등 종합쇼핑몰과 각 온라인브랜드가 운영하는 자사몰의 배송물량을 확보해 물류운영사인 로지스밸리SLK와 함께 3PL 풀필먼트 통합물류플랫폼을 구축한다는 계획이다.

이번 인수자금은 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 의 보유현금과 장기차입형태로 자금을 조달할 계획이다. 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 관계자는 “유상증자나 메자닌 발행 등 어떠한 형태이든 주식가치의 희석을 동반하는 자본조달을 계획하고 있지 않다"면서 "인수 후에도 부채비율 100% 미만의 안정적인 재무비율을 유지하게 된다"고 설명했다. 이어 "실적의 경우 지난해 결산기준으로 단순히 합산할 경우 매출액은 9392억원, 영업이익은 1092억원에 해당해 주주가치가 크게 제고될 것"이라고 했다.

임종민 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 대표이사는 “택배산업의 우호적인 거시환경에 따른 성장기대와 이커머스에 대한 이해도 높은 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 6,400 전일대비 280 등락률 +4.58% 거래량 1,559,156 전일가 6,120 2021.07.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 340억 규모로 씨에프인베스트먼트에 금전대여 결정코웰패션, 51억원 규모 분기배당 결정…주당 60원 코웰패션, 1Q 영업익 203억…전년比 12%↑ close 이 관계사와의 협업을 통해 고수익 물류플랫폼을 장착하여 지속가능한 성장의 발판을 마련하고자 인수를 결정했다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr