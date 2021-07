[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 이낙연 전 대표와 윤재갑 국회의원, 김영록 도지사가 9일 해남을 방문, 집중호우로 인한 벼 침수지역인 화산면 관동지구 현장을 점검했다.

또한 대민지원을 하고 있는 현산면 초호리 무화과·아열대 과일 농장을 찾아 자원봉사 공직자들을 격려하고 주민들의 의견을 청취했다.

