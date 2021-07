[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 9일 부산경찰청에 따르면 이날 오후 1시 51분께 부산 해운대구 제송동에서 50대 여성 A 씨가 자신이 운전하던 1t 화물차량에 의해 사망하는 사고가 발생했다.

A 씨는 내리막길에서 음식물쓰레기 수거 차량을 주차한 뒤 하차해 작업하던 중 차가 움직이자 이를 막으려다가 인근 버스 정류장 철제빔에 끼이게 됐다.

이 사고로 A 씨는 숨졌고, 정류소에 있던 시민 2명이 경상을 입었다.

경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

