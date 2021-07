[아시아경제 권재희 기자] 9일 중국 국가통계국은 6월 생산자물가지수(PPI) 상승률이 전년 동월대비 8.8% 상승했다고 발표했다. 이는 예상치인 8.8%에 부합하는 것이다.

