도내 조성 중인 산청 치유의 숲 등 5개소 대상 추진 현황 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지난 6월 도내 조성 중인 진주, 거제, 창녕, 밀양, 산청 5개소 치유의 숲에 대한 추진 현황을 점검했다고 8일 밝혔다.

이번 점검 주요 내용은 사업 추진현황, 예산 집행 현황 및 개장 준비 사항 등이다.

그 밖의 추진 시 문제점 또는 개선 방안에 대한 각 시군 의견을 듣고 소통하는 시간을 가졌다.

현재 진주·창녕·밀양은 실시설계용역 추진 중이다.

거제는 대상지 선정 완료, 산청은 연내 사업을 마무리해 내년에는 개장할 계획이다.

내년 1월 개장 예정인 산청 치유의 숲에는 산림 치유프로그램 개발·운영에 '약초' 테마를 반영할 예정이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr